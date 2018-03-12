JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝﾄﾞ:新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ
JPEMMXU:LX
103.88
USD
1.27
1.24%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.58 - 103.88
前日終値
102.61
52週レンジ
18.58 - 103.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
103.88
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
8.041
設定日
02/10/2009
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.32
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
LEON EIDELMAN / AUSTIN FOREY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.93 百万
|400.45 百万
|6.39
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.73 百万
|319.52 百万
|5.10
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|31.68 百万
|238.37 百万
|3.81
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|8.74 百万
|230.41 百万
|3.68
|
JPMULXD:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
|219.99 百万
|219.99 百万
|3.51
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|23.46 百万
|205.94 百万
|3.29
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|22.49 百万
|181.24 百万
|2.89
|
SBER0:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|50.86 百万
|168.94 百万
|2.70
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|1.65 百万
|152.02 百万
|2.43
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|3.64 百万
|147.76 百万
|2.36
企業概要
JPモルガンファンド：新興国株式ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に新興国市場に投資する。
住所JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel