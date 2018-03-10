iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債

JPEAZ:IX
Chi-X Europe
4.9790
CHF
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
4.9790
52週レンジ
4.9790 - 4.9790
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52週レンジ
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
7.393
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK326468:COR
67.51 千 70.13 百万 0.95
EC228830:COR
112.21 千 62.18 百万 0.84
ED227694:COR
38.27 千 58.44 百万 0.79
EI859146:COR
51.62 千 56.35 百万 0.76
EI466093:COR
43.06 千 51.72 百万 0.70
EJ604571:COR
52.00 千 51.46 百万 0.70
AM901572:COR
46.64 千 50.97 百万 0.69
EI593033:COR
45.26 千 50.66 百万 0.69
AM261289:COR
45.63 千 50.26 百万 0.68
AP074426:COR
49.48 千 49.40 百万 0.67
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF（iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託） 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com