iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債
JPEAZ:IX
Chi-X Europe
4.9790
CHF
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
4.9790
52週レンジ
4.9790 - 4.9790
出来高
0
前日終値
4.9790
52週レンジ
4.9790 - 4.9790
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
7.393
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK326468:COR
|67.51 千
|70.13 百万
|0.95
|
EC228830:COR
|112.21 千
|62.18 百万
|0.84
|
ED227694:COR
|38.27 千
|58.44 百万
|0.79
|
EI859146:COR
|51.62 千
|56.35 百万
|0.76
|
EI466093:COR
|43.06 千
|51.72 百万
|0.70
|
EJ604571:COR
|52.00 千
|51.46 百万
|0.70
|
AM901572:COR
|46.64 千
|50.97 百万
|0.69
|
EI593033:COR
|45.26 千
|50.66 百万
|0.69
|
AM261289:COR
|45.63 千
|50.26 百万
|0.68
|
AP074426:COR
|49.48 千
|49.40 百万
|0.67
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF（iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託） 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com