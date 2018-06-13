JOHCM International Opportun
JOPSX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 11.00
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
1.33%
前日終値
10.69
52週レンジ
10.20 - 11.00
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.7
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
2.272
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.356774
直近配当利回り（税込）
2.69%
ファンドマネージャ
BENJAMIN LEYLAND "BEN" / ROBERT LANCASTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ENEL:IM
ENEL
|15.26 千
|93.50 千
|4.18
|
WKL:NA
ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ
|1.74 千
|92.67 千
|4.15
|
SAF:FP
サフラン
|768.00
|81.39 千
|3.64
|
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
|7.04 千
|79.15 千
|3.54
|
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.67 千
|74.93 千
|3.35
|
9627:JP
アインホールディングス
|984.00
|73.52 千
|3.29
|
AKZA:NA
ｱｸｿﾞﾉｰﾍﾞﾙ
|759.00
|71.75 千
|3.21
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|879.00
|70.63 千
|3.16
|
GALP:PL
|3.74 千
|70.53 千
|3.16
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|7.63 千
|69.85 千
|3.13
企業概要
JOHCM International Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in equity securities of companies headquartered outside the United States, including those in emerging market countries.
住所14 Ryder Steet,
London
SW1Y 6QB
Great Britain
電話番号44-20-7747-5678
Webサイトwww.johcm.co.uk