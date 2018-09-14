Johnson Opportunity Fund

JOPPX:US
NASDAQ GM
46.36
USD
0.21
0.46%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.62 - 46.55
1年トータルリターン
18.01%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
46.15
52週レンジ
39.62 - 46.55
1年トータルリターン
18.56%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
46.36
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
92.230
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.146
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
FRED A BRINK / DALE H COATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FGZXX:US
First American Government Ob
2.20 百万 2.20 百万 2.42
CSL:US
ｶｰﾗｲﾙ
12.90 千 1.58 百万 1.74
RPM:US
ＲＰＭインターナショナル
23.90 千 1.54 百万 1.69
SNA:US
ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ
8.80 千 1.49 百万 1.64
SXI:US
ｽﾀﾝﾃﾞｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
14.10 千 1.46 百万 1.61
LMAT:US
ルメイトレ･バスキュラー
40.00 千 1.44 百万 1.58
MNRO:US
ﾓﾝﾛ
20.90 千 1.41 百万 1.55
INT:US
ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｭｰｴﾙ･ｻｰﾋﾞｽ
50.00 千 1.39 百万 1.53
AIV:US
ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ&ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
32.20 千 1.37 百万 1.51
DOX:US
アムドックス
20.30 千 1.37 百万 1.51
企業概要
Johnson Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of medium-sized companies that its Adviser believes offer opportunities for capital growth.
住所
Johnson Mutual Funds Trust
3777 West Fork Road
Cincinnati, OH 45247
USA
電話番号
800-541-0170
Webサイト
www.johnsoninv.com