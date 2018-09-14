Johnson Opportunity Fund
JOPPX:US
NASDAQ GM
46.36
USD
0.21
0.46%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.62 - 46.55
1年トータルリターン
18.01%
年初来リターン
8.09%
前日終値
46.15
52週レンジ
39.62 - 46.55
1年トータルリターン
18.56%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
46.36
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
92.230
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.146
直近配当利回り（税込）
0.31%
ファンドマネージャ
FRED A BRINK / DALE H COATES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FGZXX:US
First American Government Ob
|2.20 百万
|2.20 百万
|2.42
|
CSL:US
ｶｰﾗｲﾙ
|12.90 千
|1.58 百万
|1.74
|
RPM:US
ＲＰＭインターナショナル
|23.90 千
|1.54 百万
|1.69
|
SNA:US
ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ
|8.80 千
|1.49 百万
|1.64
|
SXI:US
ｽﾀﾝﾃﾞｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|14.10 千
|1.46 百万
|1.61
|
LMAT:US
ルメイトレ･バスキュラー
|40.00 千
|1.44 百万
|1.58
|
MNRO:US
ﾓﾝﾛ
|20.90 千
|1.41 百万
|1.55
|
INT:US
ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｭｰｴﾙ･ｻｰﾋﾞｽ
|50.00 千
|1.39 百万
|1.53
|
AIV:US
ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ&ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|32.20 千
|1.37 百万
|1.51
|
DOX:US
アムドックス
|20.30 千
|1.37 百万
|1.51
企業概要
Johnson Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of medium-sized companies that its Adviser believes offer opportunities for capital growth.
住所Johnson Mutual Funds Trust
3777 West Fork Road
Cincinnati, OH 45247
USA
電話番号800-541-0170
Webサイトwww.johnsoninv.com