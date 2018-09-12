Joms FI Multimercado Credito

JOMSFIE:BZ
137.17
BRL
0.15
0.11%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
128.20 - 137.75
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
137.02
52週レンジ
128.20 - 137.75
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
137.1747
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
50.969
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSHIPCA:BZ
Verde AM Vic Renda Fixa FIC
3.24 百万 8.19 百万 16.33
F2034CP:BZ
Bnp Paribas Vic Inflacao FI
1.69 百万 4.27 百万 8.53
VICFIRF:BZ
Vic Juros Pre FI RF
1.97 百万 2.88 百万 5.75
SPXCAPP:BZ
Spx Capital Portfolio Plus I
676.12 千 2.87 百万 5.73
BEMFIRD:BZ
Bem FI RF Simples Tpf
938.56 千 2.59 百万 5.17
VICGLRV:BZ
Vic Global Rv FIC FIM IE
795.54 千 1.83 百万 3.64
VICADAM:BZ
Vic Adam Macro FIC FI Multim
14.08 千 1.79 百万 3.58
POLOEST:BZ
Polo Estrategia Credito Priv
627.82 千 1.70 百万 3.40
VGRDART:BZ
Vic Garde D Artagnan FIC FI
12.62 千 1.70 百万 3.40
STINGER:BZ
Stinger FIC FIA
652.65 千 1.52 百万 3.04
企業概要
Joms FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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