Joms FI Multimercado Credito
JOMSFIE:BZ
137.17
BRL
0.15
0.11%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
128.20 - 137.75
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.64%
前日終値
137.02
52週レンジ
128.20 - 137.75
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
137.1747
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
50.969
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSHIPCA:BZ
Verde AM Vic Renda Fixa FIC
|3.24 百万
|8.19 百万
|16.33
|
F2034CP:BZ
Bnp Paribas Vic Inflacao FI
|1.69 百万
|4.27 百万
|8.53
|
VICFIRF:BZ
Vic Juros Pre FI RF
|1.97 百万
|2.88 百万
|5.75
|
SPXCAPP:BZ
Spx Capital Portfolio Plus I
|676.12 千
|2.87 百万
|5.73
|
BEMFIRD:BZ
Bem FI RF Simples Tpf
|938.56 千
|2.59 百万
|5.17
|
VICGLRV:BZ
Vic Global Rv FIC FIM IE
|795.54 千
|1.83 百万
|3.64
|
VICADAM:BZ
Vic Adam Macro FIC FI Multim
|14.08 千
|1.79 百万
|3.58
|
POLOEST:BZ
Polo Estrategia Credito Priv
|627.82 千
|1.70 百万
|3.40
|
VGRDART:BZ
Vic Garde D Artagnan FIC FI
|12.62 千
|1.70 百万
|3.40
|
STINGER:BZ
Stinger FIC FIA
|652.65 千
|1.52 百万
|3.04
企業概要
Joms FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号55-11-2161-2400
Webサイト
-