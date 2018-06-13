企業概要

ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド（Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25％に該当する日本の小型株。