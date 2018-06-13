ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ日本小型
JHJX2HE:LX
50.62
EUR
0.14
0.28%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.13 - 51.74
前日終値
50.48
52週レンジ
47.13 - 51.74
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
50.62
資産総額 (十億 JPY) ( 04/30/2018)
76.983
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LEE YUNYOUNG
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7752:JP
リコー
|3.94 百万
|4.55 十億
|5.66
|
7003:JP
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
|2.21 百万
|4.28 十億
|5.32
|
4708:JP
りらいあコミュニケーションズ
|2.96 百万
|4.05 十億
|5.03
|
5423:JP
東京製鐵
|4.63 百万
|4.02 十億
|5.00
|
8515:JP
アイフル
|10.34 百万
|3.78 十億
|4.70
|
7936:JP
アシックス
|2.10 百万
|3.59 十億
|4.46
|
6773:JP
パイオニア
|16.99 百万
|3.30 十億
|4.11
|
3099:JP
三越伊勢丹ホールディングス
|2.41 百万
|3.04 十億
|3.78
|
8524:JP
北洋銀行
|7.79 百万
|2.92 十億
|3.62
|
6460:JP
セガサミーホールディングス
|1.79 百万
|2.79 十億
|3.47
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド（Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25％に該当する日本の小型株。
住所Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-2696-2050
Webサイトwww.janushenderson.com