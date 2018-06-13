ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ日本小型

JHJX2HE:LX
50.62
EUR
0.14
0.28%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.13 - 51.74
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前日終値
50.48
52週レンジ
47.13 - 51.74
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
50.62
資産総額 (十億 JPY) ( 04/30/2018)
76.983
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LEE YUNYOUNG
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7752:JP
リコー
3.94 百万 4.55 十億 5.66
7003:JP
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
2.21 百万 4.28 十億 5.32
4708:JP
りらいあコミュニケーションズ
2.96 百万 4.05 十億 5.03
5423:JP
東京製鐵
4.63 百万 4.02 十億 5.00
8515:JP
アイフル
10.34 百万 3.78 十億 4.70
7936:JP
アシックス
2.10 百万 3.59 十億 4.46
6773:JP
パイオニア
16.99 百万 3.30 十億 4.11
3099:JP
三越伊勢丹ホールディングス
2.41 百万 3.04 十億 3.78
8524:JP
北洋銀行
7.79 百万 2.92 十億 3.62
6460:JP
セガサミーホールディングス
1.79 百万 2.79 十億 3.47
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン日本小型株ファンド（Janus Henderson Horizon - Japanese Smaller Companies Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、時価総額が下位25％に該当する日本の小型株。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050
Webサイト
www.janushenderson.com