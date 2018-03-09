JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｼﾞｱ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ

JFATRAR:HK
11.62
CNH
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.96 - 11.72
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11.63
52週レンジ
10.96 - 11.72
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.62
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.632
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN KOON BONG CHANG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TYH8:COM
4.23 千 520.11 百万 13.67
FVH8:COM
1.01 千 116.52 百万 3.06
EI632562:COR
3.30 百万 53.79 百万 1.41
JK548550:COR
50.00 千 53.52 百万 1.41
EK475136:COR
47.90 千 47.67 百万 1.25
LW794703:COR
47.80 千 46.39 百万 1.22
AO625379:COR
43.00 千 44.47 百万 1.17
EK148354:COR
169.10 千 42.87 百万 1.13
EJ677026:COR
38.00 千 39.96 百万 1.05
AN261114:COR
37.80 千 38.72 百万 1.02
企業概要
JPモルガン･アジア･トータル･リターン･ボンド･ファンド（JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund）は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188
Webサイト
www.jpmorganam.com.hk