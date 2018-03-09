企業概要

JPモルガン･アジア･トータル･リターン･ボンド･ファンド（JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund）は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。