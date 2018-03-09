JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｼﾞｱ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JFATRAR:HK
11.62
CNH
0.01
0.09%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.96 - 11.72
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.09%
前日終値
11.63
52週レンジ
10.96 - 11.72
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.62
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.632
設定日
01/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN KOON BONG CHANG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TYH8:COM
|4.23 千
|520.11 百万
|13.67
|
FVH8:COM
|1.01 千
|116.52 百万
|3.06
|
EI632562:COR
|3.30 百万
|53.79 百万
|1.41
|
JK548550:COR
|50.00 千
|53.52 百万
|1.41
|
EK475136:COR
|47.90 千
|47.67 百万
|1.25
|
LW794703:COR
|47.80 千
|46.39 百万
|1.22
|
AO625379:COR
|43.00 千
|44.47 百万
|1.17
|
EK148354:COR
|169.10 千
|42.87 百万
|1.13
|
EJ677026:COR
|38.00 千
|39.96 百万
|1.05
|
AN261114:COR
|37.80 千
|38.72 百万
|1.02
企業概要
JPモルガン･アジア･トータル･リターン･ボンド･ファンド（JPMorgan Asian Total Retur n Bond Fund）は、香港籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインと定期的な配 当収入による競争力のあるトータルリターンの獲得を目指す。主にアジアの債券、その他の債務証券のほか、クレジット・デフォルト・スワップにも投資する。
住所JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号852-2265 1188
Webサイトwww.jpmorganam.com.hk