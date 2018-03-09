Janus Henderson Global Real
JERCX:US
NASDAQ GM
11.22
USD
0.07
0.63%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.11 - 11.64
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
11.15
52週レンジ
10.11 - 11.64
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
11.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2018)
228.587
設定日
11/28/2007
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.335265
直近配当利回り（税込）
2.99%
ファンドマネージャ
GUY BARNARD / TIM GIBSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.03%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|59.25 千
|10.18 百万
|4.54
|
AT1:GR
ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ
|1.32 百万
|10.17 百万
|4.54
|
ARE:US
ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱ･ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｴｸｨﾃｨｰｽﾞ
|58.71 千
|7.67 百万
|3.42
|
8801:JP
三井不動産
|332.10 千
|7.45 百万
|3.32
|
16:HK
新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ
|445.75 千
|7.43 百万
|3.31
|
1109:HK
華潤置地 [ﾁｬｲﾅ･ﾘｿｰｼｽﾞﾗﾝﾄﾞ]
|2.47 百万
|7.26 百万
|3.24
|
INVH:US
Invitation Homes Inc
|252.01 千
|5.94 百万
|2.65
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|26.43 千
|5.52 百万
|2.46
|
ADJ:GR
ADOﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|100.00 千
|5.07 百万
|2.26
|
101:HK
恒隆地産 [ﾊﾝﾙﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
|2.01 百万
|4.90 百万
|2.18
企業概要
Janus Henderson Global Real Estate Fund seeks total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and debt securities of real estate-related companies. The portfolio managers identify companies that have, in the opinion of the portfolio managers, good management, strong balance sheets, above average investment growth in funds from operations
住所Janus Funds
151 Detroit Street
Denver, CO 80206-4805
電話番号1-303-333-3863
Webサイト
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