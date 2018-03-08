JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ
JEMIL:TQ
Turquoise
133.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/08
前日終値
133.5
52週レンジ
123.5 - 139.5
年初来リターン
-1.84%
出来高
33,726
前日終値
133.5
52週レンジ
123.5 - 139.5
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
407.506
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD TITHERINGTON / AMIT MEHTA
直近配当額 ( 12/14/2017)
1
直近配当利回り（税込）
2.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JPモルガン新興国市場インカムトラスト（JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc）は、英国籍の投資信託。新興市場銘柄で構成される分散型ポートフォリオへの 投資を通じ、配当収入および長期キャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com