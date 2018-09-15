JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ
JEMIL:IX
Cboe CXE EU
115.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
115.5
安値 - 高値 レンジ（日）
115.5 - 115.5
前日終値
115.5
52週レンジ
114.5 - 142.5
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-13.18%
始値
115.5
安値 - 高値 レンジ（日）
115.5 - 115.5
出来高
0
前日終値
115.5
52週レンジ
114.5 - 142.5
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-13.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
407.506
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD TITHERINGTON / AMIT MEHTA
直近配当額 ( 08/30/2018)
2
直近配当利回り（税込）
4.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.68%
3年トータルリターン
12.63%
5年トータルリターン
-
企業概要
JPモルガン新興国市場インカムトラスト（JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc）は、英国籍の投資信託。新興市場銘柄で構成される分散型ポートフォリオへの 投資を通じ、配当収入および長期キャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com