JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ
JEMIL:EB
Cboe BXE EU
125.5
GBp
1.5
1.21%
更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
126.00
安値 - 高値 レンジ（日）
125.5 - 126.00
前日終値
124.00
52週レンジ
121.8 - 143.00
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-8.53%
始値
126.00
安値 - 高値 レンジ（日）
125.5 - 126.00
出来高
819
前日終値
124.00
52週レンジ
121.8 - 143.00
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-8.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
407.506
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD TITHERINGTON / AMIT MEHTA
直近配当額 ( 06/28/2018)
1
直近配当利回り（税込）
3.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
JPモルガン新興国市場インカムトラスト（JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc）は、英国籍の投資信託。新興市場銘柄で構成される分散型ポートフォリオへの 投資を通じ、配当収入および長期キャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com