JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ
JEMI:LN
London
136.00
GBp
1.5
1.12%
更新日時 23:58 JST 2018/03/12
始値
136.00
安値 - 高値 レンジ（日）
136.00 - 136.5
前日終値
134.5
52週レンジ
120.8 - 143.00
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
-0.73%
始値
136.00
安値 - 高値 レンジ（日）
136.00 - 136.5
出来高
382,904
前日終値
134.5
52週レンジ
120.8 - 143.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
140.6
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
407.506
設定日
07/29/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-5.05%
乖離率52週平均値
-2.70%
ファンドマネージャ
RICHARD TITHERINGTON / AMIT MEHTA
直近配当額 ( 12/14/2017)
1
直近配当利回り（税込）
3.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
8.25%
5年トータルリターン
4.35%
企業概要
JPモルガン新興国市場インカムトラスト（JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc）は、英国籍の投資信託。新興市場銘柄で構成される分散型ポートフォリオへの 投資を通じ、配当収入および長期キャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com