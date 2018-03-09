John Hancock Emerging Market
JEMGX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
0.20
1.58%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 13.39
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
5.94%
前日終値
12.65
52週レンジ
9.29 - 13.39
1年トータルリターン
41.70%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
12.85
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
1.083
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.08072
直近配当利回り（税込）
0.63%
ファンドマネージャ
KATHRYN LOUISE LANGRIDGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
1.04%
経費率
1.21%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|187.39 千
|53.37 百万
|4.67
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|25.56 千
|50.52 百万
|4.42
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|4.10 百万
|48.26 百万
|4.23
|
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|1.92 百万
|38.79 百万
|3.40
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|187.23 千
|38.25 百万
|3.35
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|767.95 千
|34.80 百万
|3.05
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|132.77 千
|32.78 百万
|2.87
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|3.79 百万
|32.37 百万
|2.83
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|24.20 百万
|27.79 百万
|2.43
|
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|1.79 百万
|27.02 百万
|2.37
企業概要
John Hancock Emerging Markets Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities of issuers that have their registered offices in emerging market economies or exercise the predominant part of their economic activities in emerging market economies.
住所John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号1-800-225-5291
Webサイトwww.jhinvestments.com