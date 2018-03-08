JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾐﾄﾞﾙ･ｲｰｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄ

JEMEDAE:LX
86.69
EUR
0.97
1.13%
更新日時 2018/03/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.72 - 93.76
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
85.72
52週レンジ
84.72 - 93.76
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
86.69
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
112.976
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / OLEG BIRYULYOV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RJHI:AB
ｱﾙ･ﾗｼﾞ銀行
583.56 千 10.01 百万 9.86
SABIC:AB
ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
257.78 千 6.83 百万 6.73
NBK:KK
2.22 百万 5.63 百万 5.55
EMAAR:UH
エマール不動産
2.30 百万 5.20 百万 5.12
ALMARAI:AB
ｱﾙﾏﾗｲ
314.01 千 4.62 百万 4.55
DPW:DU
DPﾜｰﾙﾄﾞ
180.86 千 4.30 百万 4.23
QNBK:QD
113.68 千 3.79 百万 3.74
CBKD:LI
ｺﾏｰｼｬﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ銀行
801.63 千 3.66 百万 3.60
BLBD:LI
ﾌﾞﾛﾑ銀行
220.89 千 2.81 百万 2.76
企業概要
JPモルガン－ミドル･イースト･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象は中東の企業。モロッコとチュニジアの企業に一部投資することがある。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com