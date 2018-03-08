JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾐﾄﾞﾙ･ｲｰｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄ
JEMEDAE:LX
86.69
EUR
0.97
1.13%
更新日時 2018/03/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.72 - 93.76
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
1.65%
前日終値
85.72
52週レンジ
84.72 - 93.76
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
86.69
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
112.976
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
HABIB SAIKALY / OLEG BIRYULYOV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RJHI:AB
ｱﾙ･ﾗｼﾞ銀行
|583.56 千
|10.01 百万
|9.86
|
SABIC:AB
ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|257.78 千
|6.83 百万
|6.73
|
NBK:KK
|2.22 百万
|5.63 百万
|5.55
|
EMAAR:UH
エマール不動産
|2.30 百万
|5.20 百万
|5.12
|
ALMARAI:AB
ｱﾙﾏﾗｲ
|314.01 千
|4.62 百万
|4.55
|
DPW:DU
DPﾜｰﾙﾄﾞ
|180.86 千
|4.30 百万
|4.23
|
QNBK:QD
|113.68 千
|3.79 百万
|3.74
|
CBKD:LI
ｺﾏｰｼｬﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ銀行
|801.63 千
|3.66 百万
|3.60
|
BLBD:LI
ﾌﾞﾛﾑ銀行
|220.89 千
|2.81 百万
|2.76
企業概要
JPモルガン－ミドル･イースト･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象は中東の企業。モロッコとチュニジアの企業に一部投資することがある。
住所JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel