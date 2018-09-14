JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場債券ﾌｧﾝﾄﾞ
JEMDX:US
NASDAQ GM
7.72
USD
0.02
0.26%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.63 - 8.44
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-5.06%
前日終値
7.70
52週レンジ
7.63 - 8.44
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
7.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
911.320
設定日
04/17/1997
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.0371
直近配当利回り（税込）
5.77%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.94%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JINXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄ
|95.55 百万
|95.57 百万
|8.40
|
AM901547:COR
|22.80 千
|22.52 百万
|1.98
|
EK712708:COR
|22.28 千
|21.81 百万
|1.92
|
EJ944663:COR
|20.07 千
|21.60 百万
|1.90
|
EJ506925:COR
|19.55 千
|17.33 百万
|1.52
|
EF357990:COR
|18.15 千
|17.29 百万
|1.52
|
AM712925:COR
|18.66 千
|16.72 百万
|1.47
|
EK172043:COR
|15.40 千
|15.19 百万
|1.33
|
EK423105:COR
|13.34 千
|13.74 百万
|1.21
|
QJ113508:COR
|13.50 千
|13.35 百万
|1.17
企業概要
JPモルガン新興国市場債券ファンド(JPMorgan Emerging Markets Debt Fund)は、米国籍 のオープンエンド型投資信託。新興国市場発行の債券ポートフォリオから、高水準のトータルリターンを目指す。発展途上国から高水準のトータルリターンを提供すると見込まれる債券銘柄に投資する。
住所JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号1-800-480-4111
Webサイトwww.jpmorganfunds.com