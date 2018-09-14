JPﾓﾙｶﾞﾝ新興国市場株式ﾌｧﾝﾄﾞ
JEMCX:US
NASDAQ GM
24.84
USD
0.17
0.69%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.30 - 30.86
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-12.23%
前日終値
24.67
52週レンジ
24.30 - 30.86
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-12.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
24.84
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
4.916
設定日
02/28/2006
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0019
直近配当利回り（税込）
0.01%
ファンドマネージャ
AUSTIN FOREY / LEON EIDELMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|6.72 百万
|337.66 百万
|6.80
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.54 百万
|284.95 百万
|5.73
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|29.03 百万
|252.86 百万
|5.09
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|5.43 百万
|227.55 百万
|4.58
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|7.63 百万
|212.47 百万
|4.28
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|5.80 百万
|211.93 百万
|4.27
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|21.21 百万
|194.23 百万
|3.91
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|43.44 百万
|150.90 百万
|3.04
|
HDFCB:IN
ＨＤＦＣ銀行
|3.76 百万
|116.59 百万
|2.35
|
JD:US
JDドットコム
|2.79 百万
|108.77 百万
|2.19
企業概要
JPモルガン新興国市場株式ファンド（JPMorgan Emerging Markets Equity Fund）は米国 籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、高水準のトータルリターンの提供。新興国市場の株式に投資。主要投資対象は新興国市場の株式。
住所JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号1-800-480-4111
Webサイトwww.jpmorganfunds.com