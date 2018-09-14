JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞEMEAｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ
JEMADAE:LX
77.70
EUR
0.25
0.32%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.48 - 92.91
1年トータルリターン
-10.55%
年初来リターン
-11.68%
前日終値
77.95
52週レンジ
76.48 - 92.91
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-11.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
77.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
294.294
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLEG BIRYULYOV / PANDORA OMASET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|142.68 千
|34.76 百万
|9.90
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|6.73 百万
|22.36 百万
|6.37
|
SNH:GR
ｼｭﾀｲﾝﾎﾌ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|3.25 百万
|14.11 百万
|4.02
|
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|2.96 百万
|12.71 百万
|3.62
|
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
|105.98 千
|12.20 百万
|3.47
|
FSR:SJ
ファーストランド
|3.12 百万
|11.29 百万
|3.22
|
OTP:HB
|235.87 千
|9.51 百万
|2.71
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|159.55 千
|8.47 百万
|2.41
|
GBK:PW
|1.25 百万
|8.27 百万
|2.35
|
VOD:SJ
ボーダコム･グループ(Pty)
|663.54 千
|7.21 百万
|2.05
企業概要
JPモルガン-エマージングEMEAエクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象は、中欧、東欧、南欧の新興国市場の銘柄。オーストリアと旧東ドイツ地域も対象とする。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel