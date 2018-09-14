JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞEMEAｴｸｲﾃｨ･ﾌｧ

JEMADAE:LX
77.70
EUR
0.25
0.32%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.48 - 92.91
1年トータルリターン
-10.55%
年初来リターン
-11.68%
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前日終値
77.95
52週レンジ
76.48 - 92.91
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
-11.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
77.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
294.294
設定日
07/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLEG BIRYULYOV / PANDORA OMASET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NPN:SJ
ナスパーズ
142.68 千 34.76 百万 9.90
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
6.73 百万 22.36 百万 6.37
SNH:GR
ｼｭﾀｲﾝﾎﾌ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
3.25 百万 14.11 百万 4.02
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
2.96 百万 12.71 百万 3.62
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
105.98 千 12.20 百万 3.47
FSR:SJ
ファーストランド
3.12 百万 11.29 百万 3.22
OTP:HB
235.87 千 9.51 百万 2.71
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
159.55 千 8.47 百万 2.41
GBK:PW
1.25 百万 8.27 百万 2.35
VOD:SJ
ボーダコム･グループ(Pty)
663.54 千 7.21 百万 2.05
企業概要
JPモルガン-エマージングEMEAエクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象は、中欧、東欧、南欧の新興国市場の銘柄。オーストリアと旧東ドイツ地域も対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com