ｼﾞｪﾙﾄﾞ･ｳｪﾝ･ﾎｰﾙﾃｨﾝｸﾞ
JELD:US
New York
26.30
USD
0.56
2.18%
更新日時 2018/09/15
始値
25.75
安値 - 高値 レンジ（日）
25.65 - 26.48
出来高
594,982
前日終値
25.74
52週レンジ
23.44 - 42.27
1年トータルリターン
-19.28%
始値
25.75
安値 - 高値 レンジ（日）
25.65 - 26.48
出来高
594,982
前日終値
25.74
52週レンジ
23.44 - 42.27
1年トータルリターン
-19.28%
年初来リターン
-33.20%
株価収益率(PER) (TTM)
16.07
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
1.64
時価総額 (十億 USD)
2.760
発行済株式数 (百万)
104.929
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.68
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Home Improvement
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企業概要
ジェルド・ウェン・ホールティング（JELD-WEN Holding, Inc.）は持株会社。子会社を通じて、内外装ドアや木製・樹脂製・アルミ製窓の設計、製造、および販売を手掛ける。米国およびカナダで事業を展開。
住所440 South Church Street
Suite 400
Charlotte, NC 28202
United States
電話番号1-800-535-3936
Webサイトwww.jeld-wen.com