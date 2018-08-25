德昌電機控股 [ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ
JELCF:US
OTC US
3.08
USD
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更新日時 2018/08/25
出来高
2,000
前日終値
3.08
52週レンジ
2.88 - 4.33
出来高
2,000
前日終値
3.08
52週レンジ
2.88 - 4.33
年初来リターン
-22.74%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
2.702
発行済株式数 (百万)
878.845
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.32%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Industrial Machinery
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企業概要
德昌電機控股 [ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] (Johnson Electric Holdings Ltd.) は、 子会社を通じて、マイクロモーターの設計、製造と販売に従事。同社のマイクロモーターは、自動車部品や家電製品、動力工具、マルチメディア機器、パーソナルケア用器具、ビジネス機器などの消費者製品やビジネス用品に使用されている。
住所6 Fl, Hongkong Science Park
12 Science Park East Avenue, S
Hong Kong
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2663-6688
Webサイトwww.johnsonelectric.com