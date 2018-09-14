日本電子
JEL:GR
Berlin
8.90
EUR
0.31
3.61%
更新日時 2018/09/14
始値
8.69
安値 - 高値 レンジ（日）
8.69 - 8.90
出来高
100
前日終値
8.59
52週レンジ
3.93 - 9.49
1年トータルリターン
128.48%
始値
8.69
安値 - 高値 レンジ（日）
8.69 - 8.90
出来高
100
前日終値
8.59
52週レンジ
3.93 - 9.49
1年トータルリターン
128.48%
年初来リターン
90.70%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
869.669
発行済株式数 (百万)
97.716
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.78%
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Life Science Equipment
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企業概要
日本電子は、電子顕微鏡やX線回析・光電子分光装置などの電子光学・分析機器などの 製造を行う。また、半導体検査装置、産業・医療用機器などの製造もする。同社は、 三菱系列。
住所3-1-2 Musashino
Akishima, 196-8558
Japan
電話番号81-42-542-2124
Webサイトwww.jeol.co.jp/