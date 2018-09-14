JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｻｰﾁ･ｴﾝﾊﾝｽﾄ･
JEITX:US
NASDAQ GM
23.58
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.51 - 24.30
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
3.92%
前日終値
23.57
52週レンジ
21.51 - 24.30
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
7.206
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.2048
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
IDO EISENBERG / RAFFAELE ZINGONE "RALPH"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IJGXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|194.29 百万
|194.29 百万
|2.31
|
AAPL:US
アップル
|1.02 百万
|189.17 百万
|2.25
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.76 百万
|173.21 百万
|2.06
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|96.45 千
|163.95 百万
|1.95
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|575.04 千
|111.74 百万
|1.33
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|83.07 千
|92.67 百万
|1.10
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|2.83 百万
|79.68 百万
|0.95
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|302.83 千
|74.30 百万
|0.88
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|61.48 千
|69.42 百万
|0.83
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|350.94 千
|68.47 百万
|0.81
企業概要
JPモルガン・グローバル・リサーチ・エンハンスト・インデックス・ファンド（JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund）は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。投資対象は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナ ショナル（MSCI）ワールド指数の構成銘柄。
住所JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号1-800-480-4111
Webサイトwww.jpmorganfunds.com