JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｻｰﾁ･ｴﾝﾊﾝｽﾄ･

JEITX:US
NASDAQ GM
23.58
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.51 - 24.30
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
23.57
52週レンジ
21.51 - 24.30
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
7.206
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.2048
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
IDO EISENBERG / RAFFAELE ZINGONE "RALPH"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
IJGXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
194.29 百万 194.29 百万 2.31
AAPL:US
アップル
1.02 百万 189.17 百万 2.25
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
1.76 百万 173.21 百万 2.06
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
96.45 千 163.95 百万 1.95
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
575.04 千 111.74 百万 1.33
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
83.07 千 92.67 百万 1.10
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
2.83 百万 79.68 百万 0.95
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
302.83 千 74.30 百万 0.88
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
61.48 千 69.42 百万 0.83
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
350.94 千 68.47 百万 0.81
企業概要
JPモルガン・グローバル・リサーチ・エンハンスト・インデックス・ファンド（JPMorgan Global Research Enhanced Index Fund）は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。投資対象は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナ ショナル（MSCI）ワールド指数の構成銘柄。
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111
Webサイト
www.jpmorganfunds.com