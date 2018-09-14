PGIM Jennison Equity Income

JEIBX:US
NASDAQ GM
16.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 16.40
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
16.06
52週レンジ
14.45 - 16.40
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.06
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.769
設定日
04/12/2004
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.02667
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
BOBBY EDEMEKA / SHAUN HONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.77%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BP:US
ＢＰ
1.32 百万 59.30 百万 3.33
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
508.66 千 58.47 百万 3.29
RDS/A:US
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
823.44 千 56.30 百万 3.16
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
525.29 千 55.72 百万 3.13
BBT:US
BB&T
976.00 千 49.59 百万 2.79
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
1.54 百万 47.54 百万 2.67
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
796.34 千 46.78 百万 2.63
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
1.05 百万 44.53 百万 2.50
CQH:US
ｼｪﾆｴｰﾙ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞLP
1.43 百万 43.85 百万 2.46
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
293.17 千 42.46 百万 2.39
企業概要
PGIM Jennison Equity Income Fund seeks income and capital appreciation by investing in income-producing equity and equity-related securities which include common stocks, securities convertible or exchangeable for common stock.
住所
Prudential Investments LLC
655 Broad Street
Newark, NJ 07102-4410
電話番号
1-800-225-1852
Webサイト
www.prudentialfunds.com