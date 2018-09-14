PGIM Jennison Equity Income
JEIBX:US
NASDAQ GM
16.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 16.40
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
5.16%
前日終値
16.06
52週レンジ
14.45 - 16.40
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.06
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.769
設定日
04/12/2004
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.02667
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
BOBBY EDEMEKA / SHAUN HONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.77%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BP:US
ＢＰ
|1.32 百万
|59.30 百万
|3.33
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|508.66 千
|58.47 百万
|3.29
|
RDS/A:US
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|823.44 千
|56.30 百万
|3.16
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|525.29 千
|55.72 百万
|3.13
|
BBT:US
BB&T
|976.00 千
|49.59 百万
|2.79
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|1.54 百万
|47.54 百万
|2.67
|
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
|796.34 千
|46.78 百万
|2.63
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|1.05 百万
|44.53 百万
|2.50
|
CQH:US
ｼｪﾆｴｰﾙ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞLP
|1.43 百万
|43.85 百万
|2.46
|
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|293.17 千
|42.46 百万
|2.39
企業概要
PGIM Jennison Equity Income Fund seeks income and capital appreciation by investing in income-producing equity and equity-related securities which include common stocks, securities convertible or exchangeable for common stock.
住所Prudential Investments LLC
655 Broad Street
Newark, NJ 07102-4410
電話番号1-800-225-1852
Webサイトwww.prudentialfunds.com