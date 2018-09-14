JHVIT - John Hancock Health
JEHSX:US
NASDAQ GM
26.70
USD
0.03
0.11%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
21.95 - 26.94
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
17.55%
前日終値
26.73
52週レンジ
21.95 - 26.94
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
17.55%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
26.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
329.338
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.42875
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZIAD BAKRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.05%
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|87.94 千
|21.58 百万
|7.22
|
BDX:US
ベクトン・ディッキンソン
|59.36 千
|14.22 百万
|4.76
|
ISRG:US
ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ
|29.23 千
|13.98 百万
|4.68
|
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|60.97 千
|10.36 百万
|3.47
|
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
|34.40 千
|8.19 百万
|2.74
|
SYK:US
ストライカー
|43.34 千
|7.32 百万
|2.45
|
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|58.76 千
|7.29 百万
|2.44
|
SAGE:US
ｾｰｼﾞ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|44.90 千
|7.03 百万
|2.35
|
TMO:US
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
|32.00 千
|6.63 百万
|2.22
|
CI:US
シグナ
|37.36 千
|6.35 百万
|2.13
企業概要
JHVIT - John Hancock Health Sciences Trust is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in common stocks of companies engaged in the research, development, production, or distribution of products or services.
住所John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号1-800-225-5291
Webサイトwww.jhinvestments.com