genOway SA
JEH:GR
Berlin
2.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ（日）
2.09 - 2.09
出来高
0
前日終値
2.09
52週レンジ
1.61 - 2.13
1年トータルリターン
-12.92%
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ（日）
2.09 - 2.09
出来高
0
前日終値
2.09
52週レンジ
1.61 - 2.13
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
6.74%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
12.505
発行済株式数 (百万)
5.983
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Agricultural Producers
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企業概要
genOway S.A. designs, develops and markets technologies and proprietary genetically modified biological models.
住所181/203 Avenue Jean Jaures
Lyon, 69007
France
電話番号33-4-37-65-41-00
Webサイトwww.genoway.com