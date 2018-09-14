genOway SA

JEH:GR
Berlin
2.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ（日）
2.09 - 2.09
出来高
0
前日終値
2.09
52週レンジ
1.61 - 2.13
1年トータルリターン
-12.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ（日）
2.09 - 2.09
出来高
0
前日終値
2.09
52週レンジ
1.61 - 2.13
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
6.74%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
12.505
発行済株式数 (百万)
5.983
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Agricultural Producers

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
genOway S.A. designs, develops and markets technologies and proprietary genetically modified biological models.
住所
181/203 Avenue Jean Jaures
Lyon, 69007
France
電話番号
33-4-37-65-41-00
Webサイト
www.genoway.com

役員

取締役

  • Alexandre Fraichard
    CEO/Founder
  • Gaelle Le Bel
    CFO/Investor Relations
もっと見る