Jupiter Emerging & Frontier
JEFI:LN
London
95.70
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
96.00
安値 - 高値 レンジ（日）
95.70 - 96.00
前日終値
95.70
52週レンジ
95.50 - 115.50
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-13.56%
始値
96.00
安値 - 高値 レンジ（日）
95.70 - 96.00
出来高
118,889
前日終値
95.70
52週レンジ
95.50 - 115.50
1年トータルリターン
-10.45%
年初来リターン
-13.56%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
91.74
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
05/15/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
4.32%
乖離率52週平均値
2.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
2
直近配当利回り（税込）
2.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2360:TT
致茂電子[ｸﾛﾏATE]
|1.05 百万
|3.87 百万
|3.82
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|112.20 千
|3.38 百万
|3.34
|
1044:HK
恒安国際集団
|442.50 千
|3.28 百万
|3.24
|
WSON33:BZ
ｳｨﾙｿﾝ･ｻﾝｽﾞ
|362.30 千
|3.25 百万
|3.21
|
3799:HK
達利食品集団[ﾀﾞｰﾘ･ﾌｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌ
|5.50 百万
|3.20 百万
|3.16
|
MNOD:LI
MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ
|228.49 千
|3.16 百万
|3.13
|
SBERP:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|1.52 百万
|3.11 百万
|3.08
|
2454:TT
聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ]
|359.00 千
|3.07 百万
|3.03
|
ATRS:AV
ｱﾄﾘｳﾑ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ
|863.39 千
|3.07 百万
|3.03
|
AIRARABI:UH
ｴｱ･ｱﾗﾋﾞｱ
|11.94 百万
|3.04 百万
|3.00
企業概要
Jupiter Emerging & Frontier Income Trust PLC is an investment trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and income over the long term. The Fund invests primarily in companies exposed directly or indirectly in Emerging Markets and Frontier Markets worldwide.
住所Jupiter Asset Management Ltd
The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
電話番号+44 20 3817 1000
Webサイトwww.jupiteram.com