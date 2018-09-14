JHVIT - John Hancock Global
JEFGX:US
NASDAQ GM
21.62
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
21.07 - 23.66
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-1.13%
前日終値
21.61
52週レンジ
21.07 - 23.66
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
21.62
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
222.980
設定日
03/18/1988
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.04155
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
TUCKER SCOTT / NORMAN JOHN BOERSMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.81%
経費率
0.93%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM202229:COR
|7.30 千
|7.30 百万
|3.01
|
ORCL:US
オラクル
|106.07 千
|5.37 百万
|2.21
|
C:US
シティグループ
|71.17 千
|5.37 百万
|2.21
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|159.35 千
|5.05 百万
|2.08
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|109.00 千
|4.74 百万
|1.95
|
AMGN:US
アムジェン
|25.58 千
|4.70 百万
|1.94
|
STAN:LN
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ
|414.53 千
|4.60 百万
|1.89
|
TEVA:US
ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏｽｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|237.61 千
|4.45 百万
|1.83
|
KGF:LN
ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ
|867.67 千
|4.27 百万
|1.76
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|16.16 千
|4.08 百万
|1.68
企業概要
JHVIT - John Hancock Global Trust is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. At least 65% of its total assets will be invested in issuers located in three different countries.
住所John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号1-800-225-5291
Webサイトwww.jhinvestments.com