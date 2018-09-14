JHVIT - John Hancock Global

JEFGX:US
NASDAQ GM
21.62
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
21.07 - 23.66
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
21.61
52週レンジ
21.07 - 23.66
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
21.62
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
222.980
設定日
03/18/1988
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.04155
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
TUCKER SCOTT / NORMAN JOHN BOERSMA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.05%
信託報酬額
0.81%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM202229:COR
7.30 千 7.30 百万 3.01
ORCL:US
オラクル
106.07 千 5.37 百万 2.21
C:US
シティグループ
71.17 千 5.37 百万 2.21
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
159.35 千 5.05 百万 2.08
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
109.00 千 4.74 百万 1.95
AMGN:US
アムジェン
25.58 千 4.70 百万 1.94
STAN:LN
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ
414.53 千 4.60 百万 1.89
TEVA:US
ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏｽｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
237.61 千 4.45 百万 1.83
KGF:LN
ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ
867.67 千 4.27 百万 1.76
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
16.16 千 4.08 百万 1.68
企業概要
JHVIT - John Hancock Global Trust is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. At least 65% of its total assets will be invested in issuers located in three different countries.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291
Webサイト
www.jhinvestments.com