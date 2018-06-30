John Hancock Enduring Assets

JEETX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
JEETX:US is pending listing
USD
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
156.553
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
G THOMAS LEVERING "TOM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2688:HK
新奥能源控股[ENNｴﾅｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ
692.21 千 6.78 百万 4.38
IBE:SM
イベルドローラ
875.18 千 6.75 百万 4.36
TRP:CN
ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ
145.57 千 6.30 百万 4.07
EOAN:GR
ｴｰｵﾝ
588.66 千 6.27 百万 4.05
UGI:US
UGI
120.31 千 6.26 百万 4.05
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
41.96 千 6.05 百万 3.91
NEE:US
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
35.78 千 5.98 百万 3.86
ELS:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
62.38 千 5.73 百万 3.71
AGR:US
ｱﾊﾞﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ
107.91 千 5.71 百万 3.69
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
58.28 千 5.59 百万 3.62
企業概要
John Hancock Enduring Assets Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in global equity and equity-related securities.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291
Webサイト
www.jhinvestments.com