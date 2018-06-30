John Hancock Enduring Assets
JEETX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
156.553
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
G THOMAS LEVERING "TOM"
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2688:HK
新奥能源控股[ENNｴﾅｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ
|692.21 千
|6.78 百万
|4.38
|
IBE:SM
イベルドローラ
|875.18 千
|6.75 百万
|4.36
|
TRP:CN
ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ
|145.57 千
|6.30 百万
|4.07
|
EOAN:GR
ｴｰｵﾝ
|588.66 千
|6.27 百万
|4.05
|
UGI:US
UGI
|120.31 千
|6.26 百万
|4.05
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|41.96 千
|6.05 百万
|3.91
|
NEE:US
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
|35.78 千
|5.98 百万
|3.86
|
ELS:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
|62.38 千
|5.73 百万
|3.71
|
AGR:US
ｱﾊﾞﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ
|107.91 千
|5.71 百万
|3.69
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|58.28 千
|5.59 百万
|3.62
企業概要
John Hancock Enduring Assets Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return by investing in global equity and equity-related securities.
住所John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号1-800-225-5291
Webサイトwww.jhinvestments.com