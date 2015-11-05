GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ株
JBMEVRC:LX
Pending Listing
CHF
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
305.068
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BAMI:IM
ﾊﾞﾝｺBPM
|9.06 百万
|22.71 百万
|5.90
|
CS:FP
ｱｸｻ
|962.81 千
|20.20 百万
|5.25
|
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
|551.16 千
|19.87 百万
|5.16
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|371.34 千
|19.72 百万
|5.12
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|1.34 百万
|19.11 百万
|4.97
|
DBK:GR
ドイツ銀行
|1.97 百万
|18.13 百万
|4.71
|
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
|540.45 千
|17.94 百万
|4.66
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|3.82 百万
|17.50 百万
|4.55
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|658.56 千
|16.51 百万
|4.29
|
AGN:NA
エイゴン
|3.21 百万
|16.45 百万
|4.27
企業概要
GAMマルチストック：ユーロランド･バリュー株（GAM Multistock - Euroland Value Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5％で投資する。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM