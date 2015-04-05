企業概要

GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド（GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。