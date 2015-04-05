GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｵﾎﾟﾁｭﾆ

JBMERCA:LX
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CHF
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
465.544
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / ALESSANDRO GHIDINI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CP507394:COR
203.50 千 19.26 百万 5.56
EJ060294:COR
58.30 千 17.56 百万 5.07
EH841341:COR
66.40 千 17.33 百万 5.01
EF227121:COR
352.00 千 11.18 百万 3.23
UV825938:COR
37.80 千 10.62 百万 3.07
EH683451:COR
1.96 百万 10.44 百万 3.02
AM156010:COR
8.60 千 9.49 百万 2.74
EK242926:COR
36.00 千 9.28 百万 2.68
AM901572:COR
8.35 千 9.20 百万 2.66
AP074426:COR
9.00 千 9.11 百万 2.63
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド（GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM