GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｵﾎﾟﾁｭﾆ
JBMERCA:LX
Pending Listing
CHF
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
465.544
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / ALESSANDRO GHIDINI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CP507394:COR
|203.50 千
|19.26 百万
|5.56
|
EJ060294:COR
|58.30 千
|17.56 百万
|5.07
|
EH841341:COR
|66.40 千
|17.33 百万
|5.01
|
EF227121:COR
|352.00 千
|11.18 百万
|3.23
|
UV825938:COR
|37.80 千
|10.62 百万
|3.07
|
EH683451:COR
|1.96 百万
|10.44 百万
|3.02
|
AM156010:COR
|8.60 千
|9.49 百万
|2.74
|
EK242926:COR
|36.00 千
|9.28 百万
|2.68
|
AM901572:COR
|8.35 千
|9.20 百万
|2.66
|
AP074426:COR
|9.00 千
|9.11 百万
|2.63
企業概要
GAMマルチボンド-新興国市場オポチュニティ・ボンド（GAM Multibond-Emerging Market s Opportunities Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興 国市場の債券による幅広い分散型ポートフォリオへの投資により、長期的に平均を上回るリターン獲得を目指す。主に、新興国市場の政府機関および企業が発行する、自国通貨またはハードカレンシー建ての債務商品に投資する。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM