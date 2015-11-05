GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ:ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ株

JBMERAH:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
305.068
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
HANS ULRICH JOST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BAMI:IM
ﾊﾞﾝｺBPM
9.06 百万 22.71 百万 5.90
CS:FP
ｱｸｻ
962.81 千 20.20 百万 5.25
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
551.16 千 19.87 百万 5.16
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
371.34 千 19.72 百万 5.12
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
1.34 百万 19.11 百万 4.97
DBK:GR
ドイツ銀行
1.97 百万 18.13 百万 4.71
CO:FP
ｶｼﾞﾉ･ｷﾞｼｬｰﾙ･ﾍﾟﾗｼｮﾝ
540.45 千 17.94 百万 4.66
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
3.82 百万 17.50 百万 4.55
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
658.56 千 16.51 百万 4.29
AGN:NA
エイゴン
3.21 百万 16.45 百万 4.27
企業概要
GAMマルチストック：ユーロランド･バリュー株（GAM Multistock - Euroland Value Equity）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本リターンの最大化を目指す。従来型のバリュー投資でエクイティ商品を中心に保有する、アクティブ運用ファンド。通常、ユーロ圏25社の株式に当初ポジションの比重を3.5％で投資する。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM