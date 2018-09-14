GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｲﾝﾌﾚ連
JBMEISC:LX
86.2900
GBP
0.4400
0.51%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.6100 - 104.6000
1年トータルリターン
-16.52%
年初来リターン
-13.18%
前日終値
85.8500
52週レンジ
84.6100 - 104.6000
1年トータルリターン
-16.23%
年初来リターン
-13.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
86.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
143.982
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / ALESSANDRO GHIDINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EF227121:COR
|771.00 千
|23.29 百万
|12.92
|
EG845474:COR
|141.70 千
|18.06 百万
|10.01
|
EI199440:COR
|535.30 千
|16.00 百万
|8.87
|
EI840463:COR
|18.20 千
|14.43 百万
|8.00
|
EJ347596:COR
|386.00 千
|10.37 百万
|5.75
|
EI533085:COR
|23.50 千
|9.13 百万
|5.06
|
EF227125:COR
|255.20 千
|8.06 百万
|4.47
|
EI390828:COR
|21.29 千
|7.84 百万
|4.35
|
EK697111:COR
|9.00 千
|6.96 百万
|3.86
|
EMOPPCU:LX
GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｵﾎﾟﾁｭﾆ
|66.00 千
|6.78 百万
|3.76
企業概要
GAMマルチボンド－新興国市場インフレ連動債（GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM