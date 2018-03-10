GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｲﾝﾌﾚ連
JBMEICM:LX
59.91
GBP
0.35
0.59%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.27 - 63.38
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
3.61%
前日終値
59.56
52週レンジ
57.27 - 63.38
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
59.91
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
234.893
設定日
12/28/2012
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.4
直近配当利回り（税込）
8.01%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BERNHARD URECH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EF227121:COR
|161.65 千
|5.65 百万
|9.15
|
EI199440:COR
|164.51 千
|5.54 百万
|8.98
|
EI840463:COR
|5.59 千
|5.54 百万
|8.97
|
EG845474:COR
|37.40 千
|4.90 百万
|7.94
|
EI533085:COR
|8.91 千
|4.01 百万
|6.50
|
EJ347596:COR
|118.63 千
|3.59 百万
|5.82
|
EF227125:COR
|78.43 千
|2.82 百万
|4.56
|
EK697111:COR
|2.77 千
|2.81 百万
|4.56
|
EI390828:COR
|6.73 千
|2.70 百万
|4.38
|
912796NN:GOV
|2.46 千
|2.45 百万
|3.98
企業概要
GAMマルチボンド－新興国市場インフレ連動債（GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM