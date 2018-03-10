GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-新興国市場ｲﾝﾌﾚ連

JBMEICA:LX
66.52
GBP
0.39
0.59%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.80 - 72.68
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
66.13
52週レンジ
61.80 - 72.68
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
3.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
66.52
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
234.893
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/07/2017)
4.9
直近配当利回り（税込）
7.37%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BERNHARD URECH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EF227121:COR
161.65 千 5.65 百万 9.15
EI199440:COR
164.51 千 5.54 百万 8.98
EI840463:COR
5.59 千 5.54 百万 8.97
EG845474:COR
37.40 千 4.90 百万 7.94
EI533085:COR
8.91 千 4.01 百万 6.50
EJ347596:COR
118.63 千 3.59 百万 5.82
EF227125:COR
78.43 千 2.82 百万 4.56
EK697111:COR
2.77 千 2.81 百万 4.56
EI390828:COR
6.73 千 2.70 百万 4.38
912796NN:GOV
2.46 千 2.45 百万 3.98
企業概要
GAMマルチボンド－新興国市場インフレ連動債（GAM Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興市場諸国の発行体により発行されたインフレ連動債、固定または変動利付証券への投資を通じ、リスク分散の原則を順守しつつ、長期的な平均以上のリターン獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM