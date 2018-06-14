GAM Multistock - Asia Focus

JBMCIEU:LX
153.23
USD
1.68
1.08%
更新日時 0:19 JST 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.17 - 163.23
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
4.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.91
52週レンジ
126.17 - 163.23
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
153.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
98.692
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JIAN SHI CORTESI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JBCHEUC:LX
GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-中国ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｴｸｲ
35.00 千 7.31 百万 8.28
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
128.00 千 5.80 百万 6.56
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
100.00 千 4.42 百万 5.01
MORST12M:ID
貴州茅臺酒
36.00 千 4.37 百万 4.95
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
72.50 千 4.27 百万 4.83
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
15.00 千 3.06 百万 3.47
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
26.00 千 2.82 百万 3.20
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
46.00 千 2.72 百万 3.08
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
260.00 千 2.21 百万 2.50
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
180.00 千 2.12 百万 2.40
企業概要
GAM Multistock - Asia Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The fund seeks to achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of 40-50 companies across Asia ex Japan.The fund focuses on sectors and companies that are deemed important to the local economic activity and which tend to be under-represented in stock market indices.
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM