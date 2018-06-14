GAM Multistock - Asia Focus
JBMCIEU:LX
153.23
USD
1.68
1.08%
更新日時 0:19 JST 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.17 - 163.23
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
4.39%
前日終値
154.91
52週レンジ
126.17 - 163.23
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
153.23
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
98.692
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JIAN SHI CORTESI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.58%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JBCHEUC:LX
GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-中国ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｴｸｲ
|35.00 千
|7.31 百万
|8.28
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|128.00 千
|5.80 百万
|6.56
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|100.00 千
|4.42 百万
|5.01
|
MORST12M:ID
貴州茅臺酒
|36.00 千
|4.37 百万
|4.95
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|72.50 千
|4.27 百万
|4.83
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|15.00 千
|3.06 百万
|3.47
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|26.00 千
|2.82 百万
|3.20
|
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|46.00 千
|2.72 百万
|3.08
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|260.00 千
|2.21 百万
|2.50
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|180.00 千
|2.12 百万
|2.40
企業概要
GAM Multistock - Asia Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg.The fund seeks to achieve long-term capital growth by investing in a concentrated portfolio of 40-50 companies across Asia ex Japan.The fund focuses on sectors and companies that are deemed important to the local economic activity and which tend to be under-represented in stock market indices.
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM