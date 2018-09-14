Multipartner Sicav- Bam - Cl
JBMCIB2:LX
101.59
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.85 - 104.29
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.99%
前日終値
101.67
52週レンジ
100.85 - 104.29
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
101.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
21.180
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.52%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AS694691:COR
|1.90 千
|1.90 百万
|9.72
|
CSSX5E:SW
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS
|12.40 千
|1.31 百万
|6.70
|
MGEECHA:LN
M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ3 - 新興国
|85.00 千
|922.93 千
|4.72
|
EK995335:COR
|500.00
|511.37 千
|2.62
|
AN204951:COR
|500.00
|496.83 千
|2.54
|
EMIM:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCI新興国市場IMI
|20.00 千
|480.70 千
|2.46
|
EK174926:COR
|450.00
|451.59 千
|2.31
|
AO968073:COR
|400.00
|395.97 千
|2.03
|
AL105531:COR
|370.00
|373.13 千
|1.91
|
LW530274:COR
|350.00
|364.99 千
|1.87
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Crescere Insieme is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total return. The Fund invests in a maximum of 90% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign, supra-national issuers.
住所GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM