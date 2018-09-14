Multipartner Sicav- Bam - Cl

JBMCIB2:LX
101.59
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.85 - 104.29
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
101.67
52週レンジ
100.85 - 104.29
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
101.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
21.180
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVIDE SANTINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AS694691:COR
1.90 千 1.90 百万 9.72
CSSX5E:SW
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛｽﾄｯｸｽ50 UCITS
12.40 千 1.31 百万 6.70
MGEECHA:LN
M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ3 - 新興国
85.00 千 922.93 千 4.72
EK995335:COR
500.00 511.37 千 2.62
AN204951:COR
500.00 496.83 千 2.54
EMIM:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCI新興国市場IMI
20.00 千 480.70 千 2.46
EK174926:COR
450.00 451.59 千 2.31
AO968073:COR
400.00 395.97 千 2.03
AL105531:COR
370.00 373.13 千 1.91
LW530274:COR
350.00 364.99 千 1.87
企業概要
Multipartner Sicav - BAM - Classis - Crescere Insieme is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total return. The Fund invests in a maximum of 90% of the net assets in fixed-income and floating rate debt securities issued by worldwide sovereign, quasi-sovereign, supra-national issuers.
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM