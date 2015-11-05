GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-中国ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｴｸｲ
JBMCERA:LX
Pending Listing
CHF
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
99.079
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JIAN SHI CORTESI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|157.12 千
|9.25 百万
|9.64
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|45.17 千
|9.23 百万
|9.61
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|510.65 千
|6.02 百万
|6.27
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|21.60 千
|5.33 百万
|5.56
|
3618:HK
重慶農村商業銀行[ﾁｮﾝﾁﾝ･ﾙｰﾗﾙ･
|4.91 百万
|4.45 百万
|4.64
|
UBSCW14W:LX
|35.35 千
|4.30 百万
|4.48
|
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|68.74 千
|3.62 百万
|3.77
|
966:HK
中国太平保険控股 [ﾁｬｲﾅﾀｲﾋﾟﾝｲ
|589.21 千
|2.55 百万
|2.65
|
WUBA:US
58同城[58ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ]
|29.46 千
|2.35 百万
|2.45
|
YY:US
YY
|17.68 千
|2.35 百万
|2.45
企業概要
GAMマルチストック-中国エボリューション・エクイティ（GAM Multistock - China Evolution Equity Fund）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。中国株式へ投資し、中国市場での成長機会の拡大に注力する。同ファンドの戦略は、詳細な企業分析によるボトムアップアプローチの株式銘柄選定と、各業種の投資妙味や広範なマクロトレンドを考慮したトップダウンアプローチのポートフォリオ構築に基づく。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM