GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-中国ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｴｸｲ
JBMCEFR:LX
123.92
CHF
1.09
0.89%
更新日時 2018/09/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.86 - 157.69
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-13.64%
前日終値
122.83
52週レンジ
120.86 - 157.69
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-13.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
123.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
77.831
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JIAN SHI CORTESI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|176.70 千
|8.87 百万
|10.23
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|41.23 千
|7.77 百万
|8.96
|
UBSCW14W:LX
|35.34 千
|3.90 百万
|4.50
|
1988:HK
中国民生銀行
|5.16 百万
|3.69 百万
|4.26
|
CHL:US
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|78.53 千
|3.50 百万
|4.04
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|13.55 千
|3.28 百万
|3.79
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|343.59 千
|3.16 百万
|3.65
|
1177:HK
中国生物製薬 [ｼﾉ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰ
|1.47 百万
|2.26 百万
|2.61
|
2382:HK
舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ
|117.80 千
|2.19 百万
|2.53
|
966:HK
中国太平保険控股 [ﾁｬｲﾅﾀｲﾋﾟﾝｲ
|638.10 千
|2.00 百万
|2.30
企業概要
GAMマルチストック-中国エボリューション・エクイティ（GAM Multistock - China Evolution Equity Fund）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。中国株式へ投資し、中国市場での成長機会の拡大に注力する。同ファンドの戦略は、詳細な企業分析によるボトムアップアプローチの株式銘柄選定と、各業種の投資妙味や広範なマクロトレンドを考慮したトップダウンアプローチのポートフォリオ構築に基づく。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM