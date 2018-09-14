GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JBMBTRE:LX
101.43
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.10 - 103.91
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.74%
前日終値
101.30
52週レンジ
101.10 - 103.91
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
101.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
251.859
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AR985538:COR
|24.56 千
|26.39 百万
|10.53
|
AR929766:COR
|24.56 千
|26.39 百万
|10.53
|
912828H4:GOV
|26.53 千
|25.11 百万
|10.02
|
EJ347596:COR
|422.45 千
|11.11 百万
|4.43
|
AR490798:COR
|9.82 千
|10.55 百万
|4.21
|
AR074578:COR
|9.82 千
|10.55 百万
|4.21
|
EF227121:COR
|294.73 千
|8.72 百万
|3.48
|
JV523082:COR
|10.22 千
|7.90 百万
|3.15
|
QZ793046:COR
|6.68 千
|7.02 百万
|2.80
|
AM273642:COR
|7.12 千
|6.62 百万
|2.64
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM