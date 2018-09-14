GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ

JBMBTRC:LX
107.51
USD
0.15
0.14%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.13 - 109.46
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
107.36
52週レンジ
107.13 - 109.46
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
107.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
251.859
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AR985538:COR
24.56 千 26.39 百万 10.53
AR929766:COR
24.56 千 26.39 百万 10.53
912828H4:GOV
26.53 千 25.11 百万 10.02
EJ347596:COR
422.45 千 11.11 百万 4.43
AR490798:COR
9.82 千 10.55 百万 4.21
AR074578:COR
9.82 千 10.55 百万 4.21
EF227121:COR
294.73 千 8.72 百万 3.48
JV523082:COR
10.22 千 7.90 百万 3.15
QZ793046:COR
6.68 千 7.02 百万 2.80
AM273642:COR
7.12 千 6.62 百万 2.64
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM