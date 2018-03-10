GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ

JBMBTRB:LX
106.20
USD
0.10
0.09%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.18 - 106.65
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
106.10
52週レンジ
103.18 - 106.65
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
106.2
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
243.022
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828H4:GOV
17.59 千 15.49 百万 11.46
AN404686:COR
11.72 千 11.73 百万 8.68
EJ347596:COR
252.07 千 6.28 百万 4.65
AO952201:COR
5.86 千 5.88 百万 4.35
AO182239:COR
5.86 千 5.87 百万 4.35
JV523082:COR
6.10 千 5.24 百万 3.88
EF227121:COR
175.87 千 5.07 百万 3.75
QZ793046:COR
3.99 千 4.25 百万 3.15
AM273642:COR
4.25 千 3.87 百万 2.86
EK745781:COR
3.52 千 3.65 百万 2.70
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM