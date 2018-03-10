企業概要

GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。