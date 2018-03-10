GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
JBMBTRB:LX
106.20
USD
0.10
0.09%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.18 - 106.65
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.27%
前日終値
106.10
52週レンジ
103.18 - 106.65
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
106.2
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
243.022
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO / BOGDAN MANESCU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828H4:GOV
|17.59 千
|15.49 百万
|11.46
|
AN404686:COR
|11.72 千
|11.73 百万
|8.68
|
EJ347596:COR
|252.07 千
|6.28 百万
|4.65
|
AO952201:COR
|5.86 千
|5.88 百万
|4.35
|
AO182239:COR
|5.86 千
|5.87 百万
|4.35
|
JV523082:COR
|6.10 千
|5.24 百万
|3.88
|
EF227121:COR
|175.87 千
|5.07 百万
|3.75
|
QZ793046:COR
|3.99 千
|4.25 百万
|3.15
|
AM273642:COR
|4.25 千
|3.87 百万
|2.86
|
EK745781:COR
|3.52 千
|3.65 百万
|2.70
企業概要
GAMマルチボンド－トータル・リターン・ボンド（GAM Multibond - Total Return Bond Fundd）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインによる安定したプラスリターンの獲得を目指す。主な投資対象は世界の国債と社債。ダイナミック・リスク・アロケーションは、リスク管理型のアクティブ運用で長期的なリターンの獲得を目指す。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM