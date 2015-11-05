GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ 欧州
JBMARRH:LX
Pending Listing
CHF
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
323.219
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDY KASTNER / DESIREE MUELLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI814645:COR
|25.00 千
|25.68 百万
|6.59
|
AO823351:COR
|25.00 千
|25.08 百万
|6.43
|
EJ798758:COR
|20.00 千
|20.33 百万
|5.22
|
EJ872032:COR
|20.00 千
|20.33 百万
|5.22
|
EJ767407:COR
|20.00 千
|20.30 百万
|5.21
|
AP578755:COR
|20.00 千
|20.08 百万
|5.15
|
AS122234:COR
|20.00 千
|20.05 百万
|5.14
|
EJ883807:COR
|15.00 千
|15.25 百万
|3.91
|
EJ918021:COR
|15.00 千
|15.23 百万
|3.91
|
QJ659332:COR
|15.00 千
|15.07 百万
|3.87
企業概要
GAMマルチストック－アブソルート・リターン欧州株（GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund）は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型ファンド。株式市場 よりも著しく低いボラティリティで、 市場環境に関わらず絶対収益の獲得を目指す。欧 州の流動性が高い株式銘柄および株式関連銘柄にロング／ショート投資を行う。
住所GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM