GAMﾏﾙﾁｽﾄｯｸ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ 欧州

JBMARRA:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
323.219
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANDY KASTNER / DESIREE MUELLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI814645:COR
25.00 千 25.68 百万 6.59
AO823351:COR
25.00 千 25.08 百万 6.43
EJ798758:COR
20.00 千 20.33 百万 5.22
EJ872032:COR
20.00 千 20.33 百万 5.22
EJ767407:COR
20.00 千 20.30 百万 5.21
AP578755:COR
20.00 千 20.08 百万 5.15
AS122234:COR
20.00 千 20.05 百万 5.14
EJ883807:COR
15.00 千 15.25 百万 3.91
EJ918021:COR
15.00 千 15.23 百万 3.91
QJ659332:COR
15.00 千 15.07 百万 3.87
企業概要
GAMマルチストック－アブソルート・リターン欧州株（GAM Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund）は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型ファンド。株式市場 よりも著しく低いボラティリティで、 市場環境に関わらず絶対収益の獲得を目指す。欧 州の流動性が高い株式銘柄および株式関連銘柄にロング／ショート投資を行う。
住所
GAM Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM