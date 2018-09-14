ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙSicav-ｱﾙﾃﾐﾃﾞ
JBMARCE:LX
133.22
EUR
0.20
0.15%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.22 - 140.10
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.01%
前日終値
133.42
52週レンジ
133.22 - 140.10
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
133.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
179.104
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GIANLUCA PEDICONI / MANUELE ORTELLI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GCL:IM
Guala Closures SpA
|1.92 百万
|19.11 百万
|10.74
|
SPAX:IM
Spaxs SpA
|1.80 百万
|18.39 百万
|10.33
|
TIT:IM
テレコム･イタリア
|15.15 百万
|11.68 百万
|6.56
|
PIRC:IM
ﾋﾟﾚﾘ
|1.60 百万
|11.49 百万
|6.45
|
BZUR:IM
|803.57 千
|8.98 百万
|5.05
|
LYRACEU:LX
Multilabel Sicav - LYRA
|65.21 千
|8.64 百万
|4.85
|
ECNL:IM
Aquafil SpA
|712.99 千
|8.63 百万
|4.85
|
UNI:IM
ｳﾆﾎﾟﾙ･ｸﾞﾙﾎﾟ
|1.95 百万
|7.77 百万
|4.37
|
IDM:IM
IDeaMI SpA
|699.20 千
|6.80 百万
|3.82
|
SRG:IM
ｽﾅﾑ
|1.52 百万
|5.66 百万
|3.18
企業概要
マルチラベルSicav-アルテミデ（Multilabel Sicav - ARTEMIDE）は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。平均を上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イタリアに拠点を置く企業の株式、債券、およびマネーマーケットに投資する。証券取引所上場デリバティブ・OTC商品の両方を含む、大規模のデリバティブの使用が可能。
住所Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM