企業概要

マルチラベルSicav-アルテミデ（Multilabel Sicav - ARTEMIDE）は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。平均を上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イタリアに拠点を置く企業の株式、債券、およびマネーマーケットに投資する。証券取引所上場デリバティブ・OTC商品の両方を含む、大規模のデリバティブの使用が可能。