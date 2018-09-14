ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙSicav-ｱﾙﾃﾐﾃﾞ

JBMARCE:LX
133.22
EUR
0.20
0.15%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.22 - 140.10
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
133.42
52週レンジ
133.22 - 140.10
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
133.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
179.104
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GIANLUCA PEDICONI / MANUELE ORTELLI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GCL:IM
Guala Closures SpA
1.92 百万 19.11 百万 10.74
SPAX:IM
Spaxs SpA
1.80 百万 18.39 百万 10.33
TIT:IM
テレコム･イタリア
15.15 百万 11.68 百万 6.56
PIRC:IM
ﾋﾟﾚﾘ
1.60 百万 11.49 百万 6.45
BZUR:IM
803.57 千 8.98 百万 5.05
LYRACEU:LX
Multilabel Sicav - LYRA
65.21 千 8.64 百万 4.85
ECNL:IM
Aquafil SpA
712.99 千 8.63 百万 4.85
UNI:IM
ｳﾆﾎﾟﾙ･ｸﾞﾙﾎﾟ
1.95 百万 7.77 百万 4.37
IDM:IM
IDeaMI SpA
699.20 千 6.80 百万 3.82
SRG:IM
ｽﾅﾑ
1.52 百万 5.66 百万 3.18
企業概要
マルチラベルSicav-アルテミデ（Multilabel Sicav - ARTEMIDE）は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。平均を上回る長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イタリアに拠点を置く企業の株式、債券、およびマネーマーケットに投資する。証券取引所上場デリバティブ・OTC商品の両方を含む、大規模のデリバティブの使用が可能。
住所
Multilabel SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM