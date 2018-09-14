GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ新興
JBMARCA:LX
78.85
CHF
0.07
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.70 - 86.32
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-4.85%
前日終値
78.78
52週レンジ
78.70 - 86.32
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
78.85
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
26.177
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.65
直近配当利回り（税込）
3.36%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.69%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PR:GOV
|2.50 千
|2.37 百万
|9.76
|
912796PV:GOV
|2.50 千
|2.36 百万
|9.75
|
912796PN:GOV
|2.40 千
|2.27 百万
|9.38
|
912796PU:GOV
|2.00 千
|1.89 百万
|7.80
|
EI614428:COR
|1.35 千
|1.38 百万
|5.69
|
EF227121:COR
|38.00 千
|1.16 百万
|4.78
|
EJ008208:COR
|1000.00
|1.06 百万
|4.37
|
EJ944663:COR
|1000.00
|1.03 百万
|4.24
|
EI879470:COR
|1000.00
|954.40 千
|3.94
|
EJ522190:COR
|900.00
|880.44 千
|3.63
企業概要
GAMマルチボンド－アブソルート・リターン・エマージング債券ファンド（GAM Multibon d - Absolute Return Emerging Bond Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指す。償還期間、信用格付け、通貨が異なるさまざまな新興国市場債券に分散投資。ロング・ショート運用。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM