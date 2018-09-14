GAMﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ新興

JBMARCA:LX
78.85
CHF
0.07
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.70 - 86.32
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
78.78
52週レンジ
78.70 - 86.32
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
78.85
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
26.177
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 11/07/2017)
2.65
直近配当利回り（税込）
3.36%
ファンドマネージャ
ENZO PUNTILLO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PR:GOV
2.50 千 2.37 百万 9.76
912796PV:GOV
2.50 千 2.36 百万 9.75
912796PN:GOV
2.40 千 2.27 百万 9.38
912796PU:GOV
2.00 千 1.89 百万 7.80
EI614428:COR
1.35 千 1.38 百万 5.69
EF227121:COR
38.00 千 1.16 百万 4.78
EJ008208:COR
1000.00 1.06 百万 4.37
EJ944663:COR
1000.00 1.03 百万 4.24
EI879470:COR
1000.00 954.40 千 3.94
EJ522190:COR
900.00 880.44 千 3.63
企業概要
GAMマルチボンド－アブソルート・リターン・エマージング債券ファンド（GAM Multibon d - Absolute Return Emerging Bond Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指す。償還期間、信用格付け、通貨が異なるさまざまな新興国市場債券に分散投資。ロング・ショート運用。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM