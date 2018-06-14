Multirange Sicav - Allround
JBMAQGD:LX
228.62
USD
1.01
0.44%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
193.12 - 235.14
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
5.73%
前日終値
229.63
52週レンジ
193.12 - 235.14
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
228.62
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
100.212
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828VM:GOV
|2.50 千
|2.65 百万
|2.71
|
912828WU:GOV
|2.50 千
|2.54 百万
|2.61
|
NVDA:US
エヌビディア
|10.00 千
|2.46 百万
|2.52
|
WB:US
微博
|15.60 千
|2.02 百万
|2.07
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|30.00 千
|1.78 百万
|1.82
|
2382:HK
舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ
|120.00 千
|1.66 百万
|1.70
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.00 千
|1.63 百万
|1.68
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|8.00 千
|1.50 百万
|1.53
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|1.00 千
|1.45 百万
|1.49
|
ISRG:US
ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ
|3.00 千
|1.30 百万
|1.33
企業概要
Multirange Sicav - Allround QUADInvest Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investments in a broadly diversified global portfolio. The Fund is suitable for investors who have experience with volatile investments and sound knowledge of capital markets.
住所25, Grand-Rue
L-1661
Luxembourg
電話番号+352 26123838
Webサイト
-