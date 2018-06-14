Multirange Sicav - Allround

JBMAQGD:LX
228.62
USD
1.01
0.44%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
193.12 - 235.14
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
229.63
52週レンジ
193.12 - 235.14
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
5.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
228.62
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
100.212
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828VM:GOV
2.50 千 2.65 百万 2.71
912828WU:GOV
2.50 千 2.54 百万 2.61
NVDA:US
エヌビディア
10.00 千 2.46 百万 2.52
WB:US
微博
15.60 千 2.02 百万 2.07
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
30.00 千 1.78 百万 1.82
2382:HK
舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ
120.00 千 1.66 百万 1.70
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
8.00 千 1.63 百万 1.68
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
8.00 千 1.50 百万 1.53
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
1.00 千 1.45 百万 1.49
ISRG:US
ｲﾝﾃｭｲﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｶﾙ
3.00 千 1.30 百万 1.33
企業概要
Multirange Sicav - Allround QUADInvest Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investments in a broadly diversified global portfolio. The Fund is suitable for investors who have experience with volatile investments and sound knowledge of capital markets.
住所
25, Grand-Rue
L-1661
Luxembourg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
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