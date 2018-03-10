Multirange Sicav - Allround
JBMAQGB:LX
225.90
USD
3.02
1.35%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.33 - 229.63
1年トータルリターン
27.50%
年初来リターン
6.95%
前日終値
222.88
52週レンジ
176.33 - 229.63
1年トータルリターン
26.33%
年初来リターン
6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
225.9
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
100.849
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828VM:GOV
|2.50 千
|2.67 百万
|2.98
|
912828WU:GOV
|2.50 千
|2.56 百万
|2.85
|
NVDA:US
エヌビディア
|10.00 千
|2.07 百万
|2.31
|
2382:HK
舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ
|120.00 千
|1.76 百万
|1.96
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.00 千
|1.48 百万
|1.65
|
WB:US
微博
|15.70 千
|1.45 百万
|1.62
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|8.00 千
|1.44 百万
|1.61
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|30.00 千
|1.35 百万
|1.50
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|1.00 千
|1.23 百万
|1.38
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|5.00 千
|1.22 百万
|1.36
企業概要
Multirange Sicav - Allround QUADInvest Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investments in a broadly diversified global portfolio. The Fund is suitable for investors who have experience with volatile investments and sound knowledge of capital markets.
住所25, Grand-Rue
L-1661
Luxembourg
電話番号+352 26123838
Webサイト
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