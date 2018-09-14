Multirange Sicav - Allround
JBMAQDA:LX
197.11
USD
1.95
1.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.40 - 214.34
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.01%
前日終値
195.16
52週レンジ
190.40 - 214.34
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
197.11
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2018)
95.734
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 11/07/2017)
3
直近配当利回り（税込）
1.52%
ファンドマネージャ
OLIVIER WALTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828VM:GOV
|2.50 千
|2.66 百万
|3.18
|
912828WU:GOV
|2.50 千
|2.55 百万
|3.05
|
2382:HK
舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ
|102.00 千
|1.88 百万
|2.25
|
NVDA:US
エヌビディア
|7.00 千
|1.62 百万
|1.94
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|8.00 千
|1.47 百万
|1.76
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|1.00 千
|1.45 百万
|1.73
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|25.00 千
|1.30 百万
|1.56
|
WB:US
微博
|10.70 千
|1.28 百万
|1.53
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|8.00 千
|1.28 百万
|1.53
|
SMSN:LI
ｻﾑｽﾝ電子
|1.00 千
|1.15 百万
|1.37
企業概要
Multirange Sicav - Allround QUADInvest Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investments in a broadly diversified global portfolio. The Fund is suitable for investors who have experience with volatile investments and sound knowledge of capital markets.
住所25, Grand-Rue
L-1661
Luxembourg
電話番号+352 26123838
Webサイト
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