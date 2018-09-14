JBMｵｰﾄ
JBMA:IN
Natl India
356.10
INR
2.80
0.79%
更新日時 2018/09/14
始値
355.50
安値 - 高値 レンジ（日）
348.00 - 369.80
出来高
79,127
前日終値
353.30
52週レンジ
286.35 - 629.00
1年トータルリターン
-40.24%
始値
355.50
安値 - 高値 レンジ（日）
348.00 - 369.80
出来高
79,127
前日終値
353.30
52週レンジ
286.35 - 629.00
1年トータルリターン
-40.24%
年初来リターン
-35.18%
株価収益率(PER) (TTM)
41.24
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
8.64
時価総額 (十億 INR)
14.527
発行済株式数 (百万)
40.795
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.78
直近配当利回り（税込）
0.56%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Automotive
産業サブグループ
Auto Parts
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企業概要
JBMオート（JBM Auto Limited）は、大型のプレス工具、治具、取付具を製造。設計から 検査、販売後のメンテナンスまでを手掛ける。
住所703 B Hemkunt Chamber
89 Nehru Place
New Delhi, 110 019
India
電話番号91-11-2642-7104
Webサイトwww.jbmindia.com