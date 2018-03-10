GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ

JBLORAC:LX
96.24
CHF
0.33
0.34%
更新日時 2018/03/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.76 - 101.33
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
95.91
52週レンジ
89.76 - 101.33
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
96.24
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
10.120
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
6
直近配当利回り（税込）
6.23%
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796MF:GOV
483.58 千 479.80 百万 7.07
EI138329:COR
986.77 千 320.80 百万 4.73
EI822061:COR
849.27 百万 307.48 百万 4.53
CP507394:COR
2.96 百万 242.36 百万 3.57
EG111637:COR
41.39 百万 233.85 百万 3.45
EJ037061:COR
10.74 百万 197.11 百万 2.91
EJ060294:COR
519.77 千 165.93 百万 2.45
ED202883:COR
28.16 百万 163.41 百万 2.41
EH683451:COR
26.85 百万 163.17 百万 2.41
UV416829:COR
1.89 十億 162.04 百万 2.39
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM