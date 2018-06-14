GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ

JBLOECC:LX
90.10
CHF
0.14
0.16%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.24 - 101.26
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-6.50%
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前日終値
90.24
52週レンジ
90.24 - 101.26
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
90.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
9.736
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG111637:COR
102.74 百万 525.79 百万 5.66
EI822061:COR
1.33 十億 501.90 百万 5.40
CP507394:COR
4.35 百万 411.28 百万 4.43
EI258596:COR
4.06 百万 288.57 百万 3.11
EJ037061:COR
13.61 百万 259.53 百万 2.79
AN574656:COR
980.00 千 249.82 百万 2.69
EJ038762:COR
785.65 千 230.17 百万 2.48
EI138329:COR
719.26 千 224.40 百万 2.42
LW906455:COR
6.76 百万 211.81 百万 2.28
UV416829:COR
2.33 十億 202.39 百万 2.18
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM