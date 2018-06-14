GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
JBLOECC:LX
90.10
CHF
0.14
0.16%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.24 - 101.26
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-6.50%
前日終値
90.24
52週レンジ
90.24 - 101.26
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
90.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
9.736
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL MCNAMARA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.30%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG111637:COR
|102.74 百万
|525.79 百万
|5.66
|
EI822061:COR
|1.33 十億
|501.90 百万
|5.40
|
CP507394:COR
|4.35 百万
|411.28 百万
|4.43
|
EI258596:COR
|4.06 百万
|288.57 百万
|3.11
|
EJ037061:COR
|13.61 百万
|259.53 百万
|2.79
|
AN574656:COR
|980.00 千
|249.82 百万
|2.69
|
EJ038762:COR
|785.65 千
|230.17 百万
|2.48
|
EI138329:COR
|719.26 千
|224.40 百万
|2.42
|
LW906455:COR
|6.76 百万
|211.81 百万
|2.28
|
UV416829:COR
|2.33 十億
|202.39 百万
|2.18
企業概要
GAMマルチボンド－ローカル・エマージング・ボンド（GAM Multibond - Local Emerging Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期における平均以上 のリターンを目指す。ファンドは、新興国市場の発行体、および新興国市場通貨建ての固定利付・変動利付証券に投資する。
住所GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号+352 26123838
WebサイトFUNDS.GAM.COM